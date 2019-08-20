В столкновении под Саратовом пострадали ехавшие с Кубани водитель и пассажирка

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-20T08:07:16+03:00

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На Вольском тракте в Саратовском районе столкнулись две иномарки.

Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», в аварию попали Opel и Hyundai Solaris. При этом последней иномаркой управлял водитель с Кубани, а номерные знаки на ней были 86-го региона (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

По предварительной версии, Hyundai случайно заехал в Саратов и попытался выехать обратно. Он развернулся на кольце Вольского тракта и, двигаясь в левом ряду, захотел совершить еще один разворот на прерывистой разметке.

В тот момент автомобиль Opel начал маневр обгона и выехал на встречную полосу, где обе иномарки и столкнулись.

Пострадали три человека: водитель Hyundai и две пассажирки из обоих авто.

ИСТОЧНИК KP.RU