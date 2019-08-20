В столкновении под Саратовом пострадали ехавшие с Кубани водитель и пассажирка
На Вольском тракте в Саратовском районе столкнулись две иномарки.
Как сообщил спецкорреспондент «КП-Саратов», в аварию попали Opel и Hyundai Solaris. При этом последней иномаркой управлял водитель с Кубани, а номерные знаки на ней были 86-го региона (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
По предварительной версии, Hyundai случайно заехал в Саратов и попытался выехать обратно. Он развернулся на кольце Вольского тракта и, двигаясь в левом ряду, захотел совершить еще один разворот на прерывистой разметке.
В тот момент автомобиль Opel начал маневр обгона и выехал на встречную полосу, где обе иномарки и столкнулись.
Пострадали три человека: водитель Hyundai и две пассажирки из обоих авто.
ИСТОЧНИК KP.RU