На пожаре в Вольске погибла женщина
В Вольске Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около двух часов ночи во вторник, 20 августа, в поселке Большевик.
По предварительным данным, возгорание заметили местные жители. Горел пятиквартирный дом, три помещения в котором пустовали. Соседи вызвали пожарных и сами бросились на помощь.
Жильцов из двух квартир удалось вывести, кроме 43-летней женщины. Ее тело было обнаружено после тушения.
Предположительная причина гибели — отравление продуктами горения.
Установлено, что очаг возгорания располагался на веранде квартиры, где жила погибшая. Приоритетной версией названо замыкание проводки.
Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU