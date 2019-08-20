На пожаре в Вольске погибла женщина

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-20T08:04:26+03:00

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В Вольске Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около двух часов ночи во вторник, 20 августа, в поселке Большевик.

По предварительным данным, возгорание заметили местные жители. Горел пятиквартирный дом, три помещения в котором пустовали. Соседи вызвали пожарных и сами бросились на помощь.

Жильцов из двух квартир удалось вывести, кроме 43-летней женщины. Ее тело было обнаружено после тушения.

Предположительная причина гибели — отравление продуктами горения.

Установлено, что очаг возгорания располагался на веранде квартиры, где жила погибшая. Приоритетной версией названо замыкание проводки.

Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU