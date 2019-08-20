Женщина и подросток погибли в перевернувшейся машине под Новоузенском
В автомобиле ехали шесть человек, в том числе двое подростков
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Вечером 19 августа, в 22:30, на 158-м км автодороги Урбах — Александров-Гай в Новоузенском районе Саратовской области в ДТП погибли женщина и девочка. Четыре человека доставлены в медучреждения.
По данным ГИБДД региона, 56-летний водитель не справился с управлением своим Nissan Almera и слетел с трассы. Автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся в левый кювет.
В результате ДТП два пассажира — 32-летняя женщина и 15-летняя девочка погибли на месте от полученных травм. Сам водитель, 41 и 32-летняя женщины и 18-летняя девушка доставлены медиками в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU