Полицию Пугачевского района возглавил Александр Ленивов

Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов

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Ранее Александр Ленивов занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка в полиции Пугачевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им стал подполковник полиции Александр Ленивов.

В полиции Пугачевского района – новый руководитель.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Ранее он занимал должность в отделе полиции этого же района

СЕГОДНЯ 21:16 2019-08-19T21:16:10+03:00

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