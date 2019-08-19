2019-08-19T21:16:10+03:00
Общество

Полицию Пугачевского района возглавил Александр Ленивов

Ранее он занимал должность в отделе полиции этого же района
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МВД по Саратовской областиФото ГУ МВД по Саратовской области
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В полиции Пугачевского района – новый руководитель.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, им стал подполковник полиции Александр Ленивов.

Ранее Александр Ленивов занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка в полиции Пугачевского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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