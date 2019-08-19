2019-08-19T17:17:21+03:00
Общество

Средняя сумма взятки в Саратовской области составила почти 40 тыс. рублей

Она сократилась почти в 100 раз
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области средний размер взятки по итогам семи месяцев 2019 года составил 39,8 тыс. рублей. Для сравнения, в январе-июле 2018 года — 4 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, всего с начала 2019 году общая сумма взяток составила почти 19,6 млн рублей. В 2018 году — 48,3 млн рублей.

.

.

Размер причиненного коррупционными преступлениями коррупционного ущерба составил 1,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году — 352 млн рублей, в 2017 году — 194 млн рублей.

При этом самым распространенным коррупционным преступлением является мошенничество — 52,7% в общей структуре. Взяточничество — 31,2%.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержан подсыпавший в конфеты крысиный яд мужчина
В саратовском магазине в конфеты подсыпали крысиный яд
Панков: Важная для людей инициатива Володина заставляет всех забыть разногласия
В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина
Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов
Мост Саратов — Энгельс снова парализован ДТП
При поддержке Евгения Ковалева в саратовской поликлинике появится новое оборудование
Панков: Проект Володина по реконструкции аэропорта Балаково важен всем жителям
В Марксовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz
Открытие аэропорта «Гагарин» повысит авиационную мобильность Саратовской области
У фермера в Балаковском районе отняли землю из-за отсутствия объявления в газете
В Саратове такси сбило мотоциклиста
Под Саратовом пенсионерку оштрафовали за незаконную продажу самогона
В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж
В мэрии Саратова предупредили о сносе деревьев на проспекте Кирова
Саратов оказался одним из самых шумных городов России
На проспекте Строителей в Саратове «Гранта» сбила женщину
В Саратове пройдет вечер литературы Турции
Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону