Средняя сумма взятки в Саратовской области составила почти 40 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-19T17:17:21+03:00

Она сократилась почти в 100 раз

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В Саратовской области средний размер взятки по итогам семи месяцев 2019 года составил 39,8 тыс. рублей. Для сравнения, в январе-июле 2018 года — 4 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, всего с начала 2019 году общая сумма взяток составила почти 19,6 млн рублей. В 2018 году — 48,3 млн рублей.

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Размер причиненного коррупционными преступлениями коррупционного ущерба составил 1,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2018 году — 352 млн рублей, в 2017 году — 194 млн рублей.

При этом самым распространенным коррупционным преступлением является мошенничество — 52,7% в общей структуре. Взяточничество — 31,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU