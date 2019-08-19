2019-08-19T16:24:14+03:00
Происшествия

Мост Саратов — Энгельс снова парализован ДТП

Серьезные пробки на въезды со стороны Саратова и Энгельса
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На мосту СаратовЭнгельс очередное серьезное ДТП. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля: два Hyundai — Solaris и Sonata — и отечественная легковушка.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В результате столкновения перекрыты две полосы движения на мосту. Образовались серьезные пробки со стороны Саратова и Энгельса.

Напомним, утром 15 августа случилось ДТП на мосту, в котором пострадали десять человек, шестеро были госпитализированы. Авария прервала сообщение между городами на несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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