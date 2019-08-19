При поддержке Евгения Ковалева в саратовской поликлинике появится новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-19T16:22:52+03:00

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Депутат Саратовской областной думы выделил денежные средства, диагностические установки начнут поступать в лечебное учреждение уже в сентябре.

500 тыс. рублей из депутатского фонда выделил депутат областной думы Евгений Ковалев на покупку медицинского оборудования для городской поликлиники №16. Такое решение он принял после обращения к нему главного врача медицинского учреждения Александра Тома об оказании содействия в приобретении дорогостоящих аппаратов. Диагностические установки начнут поступать в лечебное учреждение уже в сентябре этого года.

Сейчас поликлиника является одним из крупнейших лечебно-профилактических учреждений города, обслуживает более 49 тыс. представителей взрослого населения Ленинского района, в том числе 13 тыс. человек, достигших возраста 60 лет и старше. Детское отделение насчитывает более 5 тыс. юных жителей района. В лечебном учреждении работают 108 врачей и 120 средних медицинских работников.

Поликлиника располагает значительными диагностическими возможностями для проведения широкого спектра исследований, но в связи с увеличением количества обслуживаемого населения, потребность в оборудовании только возрастает.

Для обновления материально-технической базы лечебного учреждения в ближайшее время будут приобретены аппараты для проведения электрокардиографии и спирографии, позже планируется закупка оборудования, позволяющего проводить суточный мониторинг артериального давления и холтеровское мониторирование.

- Современное диагностическое оборудование дает возможность получить достоверные сведения о здоровье пациента. Оборудование, которое будет закуплено в ближайшее время, помимо прочего, позволит проводить серьезные исследования здоровья пациентов на дому, что приведет к уточнению состояния здоровья и ускорению постановки диагнозов в процессе посещения определенных групп населения, в том числе пожилых жителей района и людей с ограниченными возможностями. Выражаю благодарность депутату Саратовской областной думы Евгению Ковалеву за помощь в приобретении оборудования для нашей поликлиники, — отметил Тома.

- Функциональная диагностика является обязательной частью оценки состояния человека. Она позволяет обнаружить отклонения и вовремя установить нарушения в процессе функционирования внутренних органов. Как врач, я понимаю необходимость наличия качественного диагностического оборудования для медицинских учреждений в количестве достаточном для их потребностей, поэтому при обращении безотлагательно принял решение оказать материальную помощь из депутатского фонда для поликлиники, расположенной в крупнейшем районе города, — подчеркнул Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU