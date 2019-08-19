2019-08-19T15:33:47+03:00
Общество

У фермера в Балаковском районе отняли землю из-за отсутствия объявления в газете

Между районным комитетом и главой КФХ был заключен договор на безвозмездное пользование 156 гектарами земли
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области после прокурорской проверки в муниципальную собственность вернули землю.

- В ноябре 2016 года комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района и глава крестьянско-фермерского хозяйства заключили договор на шесть лет на безвозмездное пользование землей площадью 156 гектаров в Быково-Отрогском муниципальном образовании, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Однако орган местного самоуправления не опубликовал в прессе и на сайте администрации извещение о сделке, а это — нарушение прав предпринимателей и экономических интересов района.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы договор признали недействительным. Арбитраж Саратовской области удовлетворил эти требования, землю вернули в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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