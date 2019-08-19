В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж
Гражданин угрожал распространить интимные фото женщины
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В Энгельсе Саратовской области 31-летнего мужчину будут судить за секс-шантаж.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин требовал от бывшей возлюбленной интима, угрожая, в противном случае, распространить ее фотографии в соцсети.
Пара рассталась в мае 2019 года, но мужчина предложил продолжить сексуальную связь. Когда женщина отказалась, злоумышленник попытался принудить ее фотографиями, сделанными в период романтических отношений.
Гражданка обратилась в полицию, и в итоге мужчина признал свою вину.
Обвинение направило в суд ходатайство о наложении на подсудимого штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU