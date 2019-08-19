2019-08-19T14:53:37+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж

Гражданин угрожал распространить интимные фото женщины
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области 31-летнего мужчину будут судить за секс-шантаж.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин требовал от бывшей возлюбленной интима, угрожая, в противном случае, распространить ее фотографии в соцсети.

Пара рассталась в мае 2019 года, но мужчина предложил продолжить сексуальную связь. Когда женщина отказалась, злоумышленник попытался принудить ее фотографиями, сделанными в период романтических отношений.

Гражданка обратилась в полицию, и в итоге мужчина признал свою вину.

Обвинение направило в суд ходатайство о наложении на подсудимого штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Важная для людей инициатива Володина заставляет всех забыть разногласия
В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина
Начальником отдела полиции №6 Саратова стал Сергей Едиханов
Мост Саратов — Энгельс снова парализован ДТП
При поддержке Евгения Ковалева в саратовской поликлинике появится новое оборудование
Панков: Проект Володина по реконструкции аэропорта Балаково важен всем жителям
В Марксовском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Matiz
Открытие аэропорта «Гагарин» повысит авиационную мобильность Саратовской области
У фермера в Балаковском районе отняли землю из-за отсутствия объявления в газете
В Саратове такси сбило мотоциклиста
Под Саратовом пенсионерку оштрафовали за незаконную продажу самогона
В мэрии Саратова предупредили о сносе деревьев на проспекте Кирова
Саратов оказался одним из самых шумных городов России
На проспекте Строителей в Саратове «Гранта» сбила женщину
В Саратове пройдет вечер литературы Турции
Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону