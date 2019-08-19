В Энгельсе мужчину будут судить за секс-шантаж

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-19T14:53:37+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 31-летнего мужчину будут судить за секс-шантаж.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин требовал от бывшей возлюбленной интима, угрожая, в противном случае, распространить ее фотографии в соцсети.

Пара рассталась в мае 2019 года, но мужчина предложил продолжить сексуальную связь. Когда женщина отказалась, злоумышленник попытался принудить ее фотографиями, сделанными в период романтических отношений.

Гражданка обратилась в полицию, и в итоге мужчина признал свою вину.

Обвинение направило в суд ходатайство о наложении на подсудимого штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU