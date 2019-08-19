В мэрии Саратова предупредили о сносе деревьев на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-19T14:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Саратова прокомментировали планы по сносу деревьев на проспекте Кирова. Сейчас на центральной пешеходной улице города начата реконструкция в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Опиловка и снос биологически устаревших деревьев входят в число подготовительных работ.

- Недавняя непогода наглядно продемонстрировала, что некоторые зеленые насаждения, хоть и выглядят хорошо, на самом деле несут в себе угрозу не только имуществу, но и жизни, и здоровью прохожих. Поэтому было принято решение провести обследование деревьев на проспекте имени Кирова с участием представителей общественности и профильных специалистов.

Часть насаждений была признана аварийной, они будут снесены силами нашего учреждения, — заявил директор МБУ «Дорстрой» Владимир Прохоров.

В мэрии отметили, что на месте снесенных деревьев будут посажены новые, но не уточнили — в какие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU