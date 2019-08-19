2019-08-19T14:35:13+03:00
Общество

В Саратове пройдет вечер литературы Турции

Состоится книжная выставка
Дарья Вострикова
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В читальном зале сада «Липки» в Саратове 24 августа в 16:00 пройдет литературный дилижанс «Поэтическая Турция», посвященный перекрестному Году культуры и туризма России и Турции.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на вечере можно познакомиться с литературой и традициями этой страны, прикоснуться к творчеству Назима Хикмета, Кайгусуза Абдалы, Юнуса Эмре, Орхана Вели, Октая Рифата.

На вечере будет презентована книжная выставка «Поэтическая Турция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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