В Саратове пройдет вечер литературы Турции

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-19T14:35:13+03:00

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В читальном зале сада «Липки» в Саратове 24 августа в 16:00 пройдет литературный дилижанс «Поэтическая Турция», посвященный перекрестному Году культуры и туризма России и Турции.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на вечере можно познакомиться с литературой и традициями этой страны, прикоснуться к творчеству Назима Хикмета, Кайгусуза Абдалы, Юнуса Эмре, Орхана Вели, Октая Рифата.

На вечере будет презентована книжная выставка «Поэтическая Турция».

ИСТОЧНИК KP.RU