Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону
В состязаниях приняли участие спортсмены из 16 регионов России
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В субботу в Чебоксарах прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «Акватлон».
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие спортсмены из 16 регионов России.
Первое место взял Сергей Мырзик, бронза досталась Илье Кривцу.
Среди юношей 13-14 лет третье место занял Андрей Титаев.
ИСТОЧНИК KP.RU