2019-08-19T14:02:40+03:00
Общество

Саратовцы стали победителями всероссийских соревнований по триатлону

В состязаниях приняли участие спортсмены из 16 регионов России
Дарья Вострикова
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В субботу в Чебоксарах прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «Акватлон».

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в состязаниях приняли участие спортсмены из 16 регионов России.

Первое место взял Сергей Мырзик, бронза досталась Илье Кривцу.

Среди юношей 13-14 лет третье место занял Андрей Титаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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