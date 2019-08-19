Министерство выделит на саратовскую команду по мини-футболу 3,5 млн рублей
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило конкурс на предоставление грантов для команд.
Претендовать на деньги из бюджета может только коллектив, который выступает в высшей лиге чемпионата России. Также учитывается размер софинансирования и наличие не менее 30% спортсменов из Саратовской области в числе участников команды.
Под эти требования попадает «Саратов-Волга», которая еще в прошлом сезоне называлась «Волга-Саратов».
Желающие подать заявки на участие в конкурсе могут сделать это до 28 августа, победителя определят до начала осени.
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ИСТОЧНИК KP.RU