2019-08-19T13:55:37+03:00
Общество

Министерство выделит на саратовскую команду по мини-футболу 3,5 млн рублей

Пока что есть только один претендент
Дарья Вострикова
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило конкурс на предоставление грантов для команд.

Претендовать на деньги из бюджета может только коллектив, который выступает в высшей лиге чемпионата России. Также учитывается размер софинансирования и наличие не менее 30% спортсменов из Саратовской области в числе участников команды.

Под эти требования попадает «Саратов-Волга», которая еще в прошлом сезоне называлась «Волга-Саратов».

Желающие подать заявки на участие в конкурсе могут сделать это до 28 августа, победителя определят до начала осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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