Саратовский профессор отметила, что аэропорт «Гагарин» уже сегодня существенно превосходит «Саратов-Центральный»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-19T13:25:49+03:00

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Новый аэропорт будет способствовать динамичному инфраструктурному росту, формированию благоприятного инвестиционного климата, подчеркивает заведующий кафедрой истории, философии, политологии и социологии Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Демидова

Техническое оснащение нового саратовского аэропорта «Гагарин» уже сегодня отвечает всем современным требованиям и превосходит «Саратов-Центральный», его открытие будет способствовать динамичному инфраструктурному росту, формированию благоприятного инвестиционного климата. Такое мнение высказала заведующий кафедрой истории, философии, политологии и социологии Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.и.н, профессор Елена Демидова накануне официального открытия нового саратовского аэропорта.

- Открытие нового аэропортового комплекса «Гагарин», построенного по инициативе председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, – это долгожданное событие для всех саратовцев. Уже сейчас аэропорт, оснащенный самым необходимым и современным оборудованием, готов принимать и отправлять самолеты, работать в штатном режиме. Произведен огромный объем работы, вложено колоссально много сил, труда и эмоций. И, как стало известно, в настоящее время проводится комплекс мероприятий по доведению светосигнального оборудования аэродрома до II категории ИКАО. Уверена, что воздушная гавань станет прекрасной заменой старому аэропорту «Саратов-Центральный», который, к сожалению, имел ряд недостатков. Большой проблемой для жителей было то, что в старом аэропорту рейсы отменялись по несколько дней подряд, а сотни людей теряли время. Все это списывалось на туман и непогоду, что, наверное, было выгодно собственникам, но никак не пассажирам. Нет сомнений, что с новым аэропортом эти проблемы уйдут в историю, — сказала Демидова.

- Убеждена, что новый аэропорт, названный в честь великого космонавта, послужит мощным двигателем социально-экономического и промышленного развития региона, будет способствовать динамичному инфраструктурному росту, формированию благоприятного инвестиционного климата. Это вселяет большие надежды! — добавила профессор.

ИСТОЧНИК KP.RU