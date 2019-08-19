На набережной Космонавтов в Саратове мотоциклист сбил подростка на велосипеде

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-19T13:18:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 19 августа, на набережной Космонавтов в Саратове компания байкеров и мальчик на велосипеде встретились на дорожке для двухколесного транспорта.

- Мотоциклистов было трое, сбил первый. На видео уже проезд второго зафиксирован. Мотоциклы без номерных знаков, конечно. Никто из них не притормозил и не остановился, чтобы посмотреть, что натворили. Ребенок был в наушниках, но ехал по своей полосе, — рассказала местная жительница в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Видео момента столкновения опубликовано в соцсетях.

Комментаторы разделились во мнениях — от предполагаемой фальсификации аварии до пожелания ребенку внимательности и поездок без наушников, а также сочувствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726817" frameborder="0"></iframe> Столкновение на Набережной Космонавтов.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU