2019-08-19T13:10:57+03:00
Общество

В Саратове трамвай №4 станет ходить по измененному расписанию

Будет 13 рейсов в обе стороны
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 августа, в Саратове трамваи №4 будут ходить по измененному расписанию.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» опубликовали список рейсов.

От 6-й Дачной можно уехать в 12:40, 13:20, 14:00, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, а от 10-й Дачной — в 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:19 и 20:57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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