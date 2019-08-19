2019-08-19T12:49:39+03:00
Общество

Панков: Аэропорт в Балакове нужен Володину для удобства жителей и развития района

Ольга Симонова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. В нем он рассказал, что едет в Балаково.

- Сейчас еду в Балаково. Жара. Посмотрю, что осталось от аэропорта. Был там раньше, понимаю, что в нынешнем состоянии комплекс непригоден для использования. Главное, не распродали землю. Уже сегодня понимаю, что кому-то он нужен. Володину — для удобства жителей и развития района. А кто-то, наоборот, возможно, хочет наживиться. На месте разберусь. Были предложения: не все СМИ приглашать балаковские из-за их независимой позиции. Сказал и пишу — пусть приходят все. Нам скрывать нечего, — написал Панков.

Напомним, построить аэропорт в Балакове вчера, 18 августа, предложил председатель ГД Вячеслав Володин во время конференции в саратовском аэропорту «Гагарин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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