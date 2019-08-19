Саратовец в «Куршевеле» порезал оппонента ножом
Его обязали выплатить пострадавшему 30 тыс. рублей
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Суд признал 29-летнего саратовца виновным в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года мужчина поссорился с 31-летним гражданином в баре «Куршевель» на Волжской улице Саратова. Сначала он порезал оппонента ножом, а второму потерпевшему угрожал убийством.
Злоумышленник так и не признал свою вину, однако его обязали выплатить 30 тыс. рублей пострадавшему.
ИСТОЧНИК KP.RU