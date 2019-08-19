Саратовец в «Куршевеле» порезал оппонента ножом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-19T13:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 29-летнего саратовца виновным в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года мужчина поссорился с 31-летним гражданином в баре «Куршевель» на Волжской улице Саратова. Сначала он порезал оппонента ножом, а второму потерпевшему угрожал убийством.

Злоумышленник так и не признал свою вину, однако его обязали выплатить 30 тыс. рублей пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU