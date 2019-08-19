2019-08-19T12:52:39+03:00
Общество

Жителям Энгельса снова предлагают выбрать место для ярмарки «Дары осени»

Еще в прошлом году местные жители четко высказались за размещение ее на площади Ленина
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В Энгельсе ставшая традиционной ярмарка «Дары осени» пока не нашла конкретного места. Администрация района проводит интернет-опрос, чтобы узнать мнение местных жителей.

Предлагают два адреса — на улице Нестерова,16 (возле ТЦ «Покровскъ») и на площади Ленина (рядом с городской ярмаркой и рынком «Феникс»).

Напомним, в прошлом году второй вариант вызвал протест властей. По их мнению, торговля портит композицию с окружающими памятниками архитектуры, вокруг мусор, людям неудобно. Голосование местных жителей показало противоположный результат.

В 2019 году дорогу к центральной ярмарке перекрыли бетонными блоками, из-за которых к «Фениксу» не мог проехать никакой транспорт.

Местные предприниматели выразили опасение, что проблемы горожанам создал бизнесмен Армен Джуликян, который стал широко известен после ареста прежнего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова. Джуликяну же приписывают строительство ТЦ «Покровскъ». После начала его работы власти внезапно изменили схемы движения транспорта, чтобы они двигались сначала через его территорию.

Напомним также, что 26 июня два павильона рынка «Феникс» были охвачены огнем. Официально установлена причина возгорания — поджог. В этом местные предприниматели также видят руку конкурентов.

Теперь власти района предлагают вариант переноса к ТЦ «Покровскъ» ярмарки «Дары осени». Проголосовать за или против может любой желающий на сайте энгельсской администрации до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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