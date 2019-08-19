Регоператор: Выброшенная в лесу батарейка убивает двух кротов и ежа

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-19T12:37:29+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает жителям региона о недопустимости выбрасывать в мусорные баки отходы повышенного класса опасности. К таким отходам относятся осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батарейки и аккумуляторы, нефтепродукты и нефтяные отходы, автомобильные шины, а также отработанные моторные и трансформаторные масла.

Данные виды отходов опасны для окружающей среды из-за своего состава, не относятся к коммунальным и подлежат специальной утилизации. Кроме того, они могут причинить вред жизни и здоровью работников, выполняющих разгрузку контейнеров, повредить сами контейнеры, мусоровозы и нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

На концессионных объектах Саратовской области с отходами, которые не соответствуют разрешенным классам опасности, поступают в соответствии с инструкцией. Они извлекаются и возвращаются мусоровывозящим компаниям.

- На наши полигоны для захоронения ТКО попадает только тот мусор, который прошел предварительную обработку, сортировку, измельчение и уплотнение, чтобы обезопасить экологию региона. Например, одна батарейка, будучи просто выброшенной, разлагается более 100 лет и загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв. м земли. А в лесу — это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей! Обработанный на заводах мусор правильно перегнивает и становится полностью экологически безопасным. Впоследствии его можно будет грамотно использовать как технический грунт, — разъясняет главный инженер Саратовского филиала АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

На территории Саратова батарейки можно сдать по следующим адресам:

- Страховая компания ERGO, улица Ульяновская, 27/35;

- улица Чапаева, 28, магазин «Шпинат»;

- улица Чапаева, 28;

- улица Чапаева, 69;

- улица Вавилова, 43;

- улица Большая Садовая, 98;

- проспект Энтузиастов, 52;

- ТЦ «Оранжевый», магазин ОБИ;

- гипермаркет «ЛЕНТА»;

- улица Блинова, 50;

- улица Верхняя, 17;

- улица Молодежная, 2А;

- гипермаркет «Леруа Мерлен».

Также управляющие организации в многоквартирных домах обязаны обеспечивать утилизацию самостоятельно посредством установки специальных емкостей для сбора особо опасных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU