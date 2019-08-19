2019-08-19T12:11:26+03:00
Общество

В Саратове прошел турнир по единоборствам, посвященный 30-летию афганских событий

Цикл мероприятий этой тематики продолжается
Дарья Вострикова
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В Саратовской области продолжается цикл мероприятий, посвященных 30-й годовщине завершения задач 40-й армией в Афганистане.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона, одним из таких мероприятий стал открытый турнир по дзюдо среди юниоров до 23-х лет (1998-2002 года рождения), юношей и девушек 2004-2006 года рождения.

Соревнования проводятся по инициативе Саратовского областного отделения «Боевое братство», «Российского Союза ветеранов Афганистана» и регионального отделения «Союза десантников и спецназа» при поддержке областного правительства и Общественной палаты.

Сразились около 120 спортсменов из Саратовской, Волгоградской, Оренбургской и Астраханской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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