Жителя Саратовской области осудили сразу за три преступления
Он водил пьяным машину и украл деньги
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Суд признал 36-летнего жителя Саратовской области виновным в угоне, пьяной езде и краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, мужчина с непогашенной судимостью 18 апреля 2019 года посетил застолье, а потом поехал домой к матери — в Аткарск.
У него были ключи от гаража, в котором он ремонтировал машину приятеля. Этот автомобиль он угнал, после чего был задержан дорожной инспекцией.
Вернувшись в Саратов, злоумышленник украл у своей сожительницы деньги и браслет на общую сумму более 8,5 тыс. рублей.
Мужчине запретили два года садиться за руль, а также дали год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU