2019-08-19T11:59:45+03:00
Происшествия

Жителя Саратовской области осудили сразу за три преступления

Он водил пьяным машину и украл деньги
Дарья Вострикова
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Суд признал 36-летнего жителя Саратовской области виновным в угоне, пьяной езде и краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, мужчина с непогашенной судимостью 18 апреля 2019 года посетил застолье, а потом поехал домой к матери — в Аткарск.

У него были ключи от гаража, в котором он ремонтировал машину приятеля. Этот автомобиль он угнал, после чего был задержан дорожной инспекцией.

Вернувшись в Саратов, злоумышленник украл у своей сожительницы деньги и браслет на общую сумму более 8,5 тыс. рублей.

Мужчине запретили два года садиться за руль, а также дали год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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