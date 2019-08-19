Жителя Саратовской области осудили сразу за три преступления

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-19T11:59:45+03:00

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Суд признал 36-летнего жителя Саратовской области виновным в угоне, пьяной езде и краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, мужчина с непогашенной судимостью 18 апреля 2019 года посетил застолье, а потом поехал домой к матери — в Аткарск.

У него были ключи от гаража, в котором он ремонтировал машину приятеля. Этот автомобиль он угнал, после чего был задержан дорожной инспекцией.

Вернувшись в Саратов, злоумышленник украл у своей сожительницы деньги и браслет на общую сумму более 8,5 тыс. рублей.

Мужчине запретили два года садиться за руль, а также дали год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU