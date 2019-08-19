2019-08-19T12:30:03+03:00
Происшествия

Прыгнувший с набережной в Волгу мужчина дважды убегал от полицейских

Ему предъявлено обвинение в оскорблении сотрудников полиции
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Засевшего под набережной пьяного "прыгуна" вытащили на канате. Фото соцсетейЗасевшего под набережной пьяного "прыгуна" вытащили на канате. Фото соцсетей
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Убегавшему от полицейских на набережной Саратова мужчине 24 года, в момент, когда его пытались задержать, он был сильно пьян.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в ГУВД города, выпившего саратовца в жаркую погоду сильно развезло, он неподобающе вел себя на людной набережной, и заметившие его сотрудники полиции попытались отвести его в участок. Проявив неожиданную резвость, он вырвался от них и перепрыгнув через ограждение пытался убежать на улицу Чернышевского. Это у него не получилось, полицейские его догнали и повели в участок. Тем не менее оскорблявшему их дебоширу удалось вырваться повторно. На этот раз он рванул от правоохранителей в другую сторону — к ограде вдоль Волги. Перепрыгнув ограждение, мужчина оказался в воде, откуда с неохотой выбрался по брошенному полицейскими канату.

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Пьяному «прыгуну» вменяют административные нарушения за появление в общественных местах в состоянии опьянения и публичное оскорбление представителей власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Извлечение пьяного дебошира из Волги. Фото соцсетей

Извлечение пьяного дебошира из Волги. Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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