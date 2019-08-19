В Саратове росгвардейцы задержали наркомана с дозой в рюкзаке на Веселой улице
Внимание привлек его настороженный вид
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В Волжском районе Саратова росгвардейцы задержали жителя Энгельса, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, сотрудники группы задержания обратили внимание на гражданина, который выходит из лесопосадок в районе Веселой улицы и подозрительно себя вел.
Мужчина попытался скрыться, однако его задержали. Ему пришлось признаться, что с собой в рюкзаке он нес запрещенные вещества, чтобы разложить их по району.
На предполагаемого дилера завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU