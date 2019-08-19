2019-08-19T11:51:20+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы задержали наркомана с дозой в рюкзаке на Веселой улице

Внимание привлек его настороженный вид
Дарья Вострикова
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В Волжском районе Саратова росгвардейцы задержали жителя Энгельса, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, сотрудники группы задержания обратили внимание на гражданина, который выходит из лесопосадок в районе Веселой улицы и подозрительно себя вел.

Мужчина попытался скрыться, однако его задержали. Ему пришлось признаться, что с собой в рюкзаке он нес запрещенные вещества, чтобы разложить их по району.

На предполагаемого дилера завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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