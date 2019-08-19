Возбуждено уголовное дело о переехавшем ребенка паровозике в Саратове

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-19T09:41:28+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка детским паровозиком.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, основанием для возбуждения дела стала статья 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Напомним, ЧП случилось вечером 16 августа на бульваре Героев Отечества в Солнечном-2. По версии следствия, пятилетний пассажир детского паровозика попал между вагонами и получил травмы головы и конечностей. Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время проводятся следственные действия, опрашиваются очевидцы, изъята документация у индивидуального предпринимателя. Назначена экспертиза конструкции паровозика.

ИСТОЧНИК KP.RU