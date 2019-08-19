Возбуждено уголовное дело о переехавшем ребенка паровозике в Саратове
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка детским паровозиком.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, основанием для возбуждения дела стала статья 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».
Напомним, ЧП случилось вечером 16 августа на бульваре Героев Отечества в Солнечном-2. По версии следствия, пятилетний пассажир детского паровозика попал между вагонами и получил травмы головы и конечностей. Ребенок был госпитализирован.
В настоящее время проводятся следственные действия, опрашиваются очевидцы, изъята документация у индивидуального предпринимателя. Назначена экспертиза конструкции паровозика.
ИСТОЧНИК KP.RU