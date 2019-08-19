В полночь на стоянке у «Леруа Мерлен» сгорел BMW
Ночной дрифт оказался слишком жарким
Иномарка сгорела в полночь на стоянке у торгового центра
Изменить размер текста:
Сегодня ночью, 19 августа, на стоянке возле гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Усть-Курдюмской в Саратове сгорел автомобиль BMW-520.
Сигнал о пожаре на пульт дежурного «01» поступил в 00.27. Ну тушение возгорания в автомобиле выдвинулась одна пожарная машина и четыре огнеборца. В результате автомобиль выгорел практически полностью, площадь пожара составила 4 кв. метра.
По данным очевидцев, непосредственно перед возгоранием, автомобиль дрифтовал на пустой стоянке.
ИСТОЧНИК KP.RU