В Саратове рецидивист оставил пенсионера без электроинструментов
Сумма ущерба превысила 13 тыс. рублей
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 63-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 июля с 19:00 до 21:00 неизвестный украл электроинструменты на сумму свыше 13 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний житель села Петраки.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU