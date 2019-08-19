2019-08-19T09:25:40+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист оставил пенсионера без электроинструментов

Сумма ущерба превысила 13 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 63-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 июля с 19:00 до 21:00 неизвестный украл электроинструменты на сумму свыше 13 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 45-летний житель села Петраки.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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