В Саратовской области православные отмечают яблочный спас

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-19T09:19:30+03:00

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Сегодня, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне. В этот день апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа. Они увидели его в божественном облике во время пути в Галлилею.

В честь Преображения в храмах проходят торжественные службы. Отметим, что праздник приходится на Успенский пост, когда нельзя есть мяса, молока и рыбу, однако морепродукты именно сегодня употреблять можно.

Также сегодня отмечают яблочный спас, принято освещать фрукты. Согласно народным поверьям сегодня природа разворачивается от лета к осени и зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU