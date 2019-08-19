В Саратовской области православные отмечают яблочный спас
Проходят торжественные службы — отмечают Преображение
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне. В этот день апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа. Они увидели его в божественном облике во время пути в Галлилею.
В честь Преображения в храмах проходят торжественные службы. Отметим, что праздник приходится на Успенский пост, когда нельзя есть мяса, молока и рыбу, однако морепродукты именно сегодня употреблять можно.
Также сегодня отмечают яблочный спас, принято освещать фрукты. Согласно народным поверьям сегодня природа разворачивается от лета к осени и зиме.
ИСТОЧНИК KP.RU