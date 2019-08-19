Саратовская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по доступности бензина для местного населения
Саратовская область заняла 75 место среди 85 регионов по доступности топлива для местных жителей. РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по объёму бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц.
Цена бензина АИ-92 на конец июля 2019 года за литр в Саратовской области составила 42,37 руб. Кстати, с начала года он подорожал на 2,4%.
Сегодня на среднюю зарплату в регионе можно купить 562 литра топлива. Для сравнения, в Воронежской области местные жители могут купить на свою среднюю зарплату 650 литров АИ-92, у наших соседей в Волгоградской области на свою зарплату - 630, в Пензенской – 609. При этом во всех этих регионах кроме Пензы цена на топливо заметно выше саратовской.
В лидерах рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ (2080 литров) и Москва (1798 литров). Самый низкий показатель доступности топлива в Дагестане – 514 литров АИ-92 на среднюю зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU