Саратовская область оказалась в аутсайдерах рейтинга по доступности бензина для местного населения

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-19T09:04:42+03:00

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Саратовская область заняла 75 место среди 85 регионов по доступности топлива для местных жителей. РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по объёму бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц.

Цена бензина АИ-92 на конец июля 2019 года за литр в Саратовской области составила 42,37 руб. Кстати, с начала года он подорожал на 2,4%.

Сегодня на среднюю зарплату в регионе можно купить 562 литра топлива. Для сравнения, в Воронежской области местные жители могут купить на свою среднюю зарплату 650 литров АИ-92, у наших соседей в Волгоградской области на свою зарплату - 630, в Пензенской – 609. При этом во всех этих регионах кроме Пензы цена на топливо заметно выше саратовской.

В лидерах рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ (2080 литров) и Москва (1798 литров). Самый низкий показатель доступности топлива в Дагестане – 514 литров АИ-92 на среднюю зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU