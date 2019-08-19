В Саратове четыре раза судимый сельчанин украл аккумулятор и продал его таксисту
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 21-летнего охранника.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 1 по 4 декабря 2017 года кто-то повредил капот его ВАЗ-2107, припаркованного на 13-м Шелковичном проезде, украл аккумулятор стоимостью 5 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний житель поселка Салтыковка. Он признался, что продал запчасть неизвестному таксисту за 500 рублей.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU