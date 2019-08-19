2019-08-19T08:43:43+03:00
Общество

Саратовцы превратили кобуру памятника Городовому в мусорку

Там лежат обертки от еды
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 августа, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Лена Трошина пожаловалась на замусоренный памятники Городовому.

Напомним, что прототипом для постамента стал частный пристав полиции Василий Гришин, построивший в областном центре первый водопроводом с бассейном за свои деньги. Об этом удобстве для горожан он мечтал 12 лет.

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Женщина сообщила, что в одну из частей памятника — кобуру, кто-то складывает мусор — окурки, палочки от мороженного, обертки от еды.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала снимки Городового.

Лучше мусорка ,чем закладка, — пошутил Дима Маратканов.

- Местные жители удивились, как автору публикации пришла в голову идея залезть внутрь кобуры и посмотреть что там и выразили надежду, что Лена Трошина убралась, а не сфотографировала хлам и ушла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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