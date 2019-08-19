В Энгельсе подросток ударил и искусал полицейского

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-19T08:33:53+03:00

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В Энгельсе Саратовской области под суд пойдет 17-летний подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юношу обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти.

По версии следствия, 14 июля подросток вместе с группой приятелей находились на крыше жилого дома в Энгельсе, на улице Космонавтов.

Юные нарушители вели себя шумно, и местные жители вызвали полицию. Один из дебоширов, 17-летний парень, не желая ехать в отдел, не менее шести раз ударил сотрудника полиции по рукам, а также дважды укусил его.

В ходе расследования парень полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU