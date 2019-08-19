Отремонтирована улица Волгоградская в Саратове

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-19T08:17:45+03:00

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В Саратове отремонтирована дорога по улице Волгоградская.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего на участке от дома №8 до улицы Генерала Захарова было уложено 2 тыс. кв. м асфальтового полотна.

Днем 19 августа запланированы работы на улице Усиевича и Генерала Захарова.

Граждан предупреждают, что работы могут вызвать затруднения в работе транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU