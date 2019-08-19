Отремонтирована улица Волгоградская в Саратове
Уложено 2 тыс. кв. м асфальта
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В Саратове отремонтирована дорога по улице Волгоградская.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Всего на участке от дома №8 до улицы Генерала Захарова было уложено 2 тыс. кв. м асфальтового полотна.
Днем 19 августа запланированы работы на улице Усиевича и Генерала Захарова.
Граждан предупреждают, что работы могут вызвать затруднения в работе транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU