Панков: Приоритеты нового аэропорта - комфорт и безопасность граждан

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-19T07:43:24+03:00

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В аэропорту «Гагарин» в реальные сроки решается задача повышения категории безопасности, которая в старом аэропорту даже не ставилась. Это подчеркнул депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Как знал, что различные фрики зацепятся за обсуждение категории безопасности нового аэропорта. Поэтому и цитировал обсуждение подробно. То, что Калмыков и Нерадько на совещании говорили о повышении категории безопасности до второй. Даже фрики знают, что только с десяток таких в стране аэропортов наберется. И наш, с высокой степенью безопасности, входит в эту десятку. Речь шла о решении в реальные сроки той задачи, которая в старом аэропорту не ставилась вообще.

Посчитать, сколько часов пассажиры прождали на чемоданах, в малейший туман не сумев добраться до места назначения. А иногда даже тумана не было, а рейсы отменяли. Это годы, потраченные впустую. Возможно, из-за жадности или равнодушия собственников к проблемам людей. Сам сколько раз не мог улететь вовремя на пленарную неделю. Говорят, экс-директор «Саравиа» на прямой вопрос честно признал, что старый аэропорт не тянул ни на какую категорию безопасности вообще. Так пассажиры и так это знали по опыту своему.

В то время как по новому аэропорту уже идет экспертиза проекта по установке оборудования второй категории. Финансовые вопросы решены. Хотя «Гагарин» только что принял первый рейс. Потому что приоритеты другие — комфорт и безопасность граждан.

Да и в целом мало какие аэропорты в стране оснащены такими командно-диспетчерскими пунктами, как вышка в аэропорту «Гагарин» с автоматизированными местами для диспетчеров последнего поколения. Также есть современный комплекс средств связи. А вторая категория безопасности, напомню, которую он получит, в стране есть всего у десятка аэропортов.

Тут как ни ставь с ног на голову, фриков ни подтягивай, а от правды не уйдешь. Те бы деньги, что на фриков тратятся, направить в свое время на повышение безопасности пассажиров в старом аэропорту... Может быть, трагедий бы избежали, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU