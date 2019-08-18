Пьяные байкеры врезались в Matiz и сбежали с места ДТП

18 Авг. 23:33 2019-08-18T23:33:42+03:00

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Вечером 18 августа в Заводском районе Саратова мотоцикл врезался в Daewoo Matiz.

ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Крымская.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места аварии, очевидцы сообщили, что водитель и пассажир мотоцикла были пьяны. Они оба получили травмы в результате удара об автомобиль и падение с байка. Несмотря на это, бросив своего «железного коня» оба пострадавших скрылись в неизвестном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/726721" frameborder="0"></iframe> Мотоцикл протаранил автомобиль в Заводском районе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU