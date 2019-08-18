Пьяные байкеры врезались в Matiz и сбежали с места ДТП
Свой мотоцикл виновники ДТП бросили на месте аварии
Мотоцикл врезался в автомобиль на проспекте Энтузиастов. Фото Юлии Кековой
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Вечером 18 августа в Заводском районе Саратова мотоцикл врезался в Daewoo Matiz.
ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Крымская.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места аварии, очевидцы сообщили, что водитель и пассажир мотоцикла были пьяны. Они оба получили травмы в результате удара об автомобиль и падение с байка. Несмотря на это, бросив своего «железного коня» оба пострадавших скрылись в неизвестном направлении.
Мотоцикл протаранил автомобиль в Заводском районе Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU