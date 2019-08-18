Под Марксом спасатели нашли потерявшуюся девочку-подростка

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-18T19:59:34+03:00

Девушку с автобусной остановки в селе Подлесное доставили домой — в Александровку

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В Марксовском районе сотрудники областной службы спасения нашли потерявшуюся 15-летнюю девочку.

- На поиски были подняты все службы. Участковый смог определить примерное местоположение подростка, туда направили спасателей. Те обнаружили девушку на автобусной остановке в селе Подлесное, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Несовершеннолетнюю доставили домой в село Александровка и передали матери.

Отмечается, что с ребенком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU