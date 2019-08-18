2019-08-18T19:59:34+03:00
Происшествия

Под Марксом спасатели нашли потерявшуюся девочку-подростка

Девушку с автобусной остановки в селе Подлесное доставили домой — в Александровку
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото облспасаФото облспаса
Изменить размер текста:

В Марксовском районе сотрудники областной службы спасения нашли потерявшуюся 15-летнюю девочку.

- На поиски были подняты все службы. Участковый смог определить примерное местоположение подростка, туда направили спасателей. Те обнаружили девушку на автобусной остановке в селе Подлесное, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Несовершеннолетнюю доставили домой в село Александровка и передали матери.

Отмечается, что с ребенком все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяные байкеры врезались в Matiz и сбежали с места ДТП
Невменяемый дебошир в Саратове перебил стекла в детском саду
В ДТП на Кумысной поляне пострадали пять человек
Пропавшая в Саратовской области 15-летняя Валерия Алефиренко нашлась
На Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще две фамилии
Володин поблагодарил Радаева за поддержку при строительстве аэропорта «Гагарин»
Панков: Нерадько рассказал о требованиях Володина по безопасности для пассажиров аэропорта «Гагарин»
Три человека пострадали в столкновении Renault и Lada Kalina
Мэр Саратова проинспектировал строительство соцобъектов
Панков: Володин подчеркнул, что проект реализован при поддержке Путина
Вячеслав Володин предложил построить аэропорт в Балаково
На трассе под Саратовом водитель иномарки протаранил дерево и погиб
В Марксе прошел фестиваль «Хлебная пристань»
Первый рейс в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой из пожарных водометов
В аэропорту «Гагарин» ожидают прибытия первого рейса
В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные»
На первом самолете в аэропорт «Гагарин» прилетит Вячеслав Володин