Невменяемый дебошир в Саратове перебил стекла в детском саду

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-18T20:51:05+03:00

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В поселке Солнечный-2 Ленинского района Саратова 18 августа случилось ЧП в детском саду №144. Как сообщила корреспонденту «КП-Саратов» член общественного совета поселка Татьяна Никитина, вечером, около 19:30, на территорию детского сада «Солнечная страна» проник мужчина и начал целенаправленно бить стекла в окнах учреждения.

По словам очевидцев, гражданин, которому на вид около 25 лет, вел себя неадекватно, перелазил по пожарным лестницам и продолжал бить ногами стекла в окнах корпуса №2.

Попытки местных жителей, которые гуляли поблизости с детьми, задержать дебошира успехом не увенчались, он убегал от пытавшихся его поймать мужчин. На момент публикации новости, вызванные на место происшествия полицейские еще не прибыли.

Напомним, детсад был открыт в октябре 2018 года в присутствии губернатора Валерия Радаева и мэра Михаила Исаева.

Обновление

На место ЧП прибыла полиция, но они не стали забирать дебошира. По словам очевидцев, бившего стекла мужчину увезла скорая помощь. Убегая от пытавшихся его остановить местных жителей, он сорвался с пожарной лестницы на втором этаже и упал на бетон.

ИСТОЧНИК KP.RU