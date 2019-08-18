2019-08-18T15:14:01+03:00
Общество

На Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще две фамилии

По словам космонавта-испытателя Сергея Прокопьева, новый аэропорт откроет город для деловых и частных контактов
Ольга Симонова
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Сергей Прокопьев. Фото Юлии КековойСергей Прокопьев. Фото Юлии Кековой
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Сегодня, 18 августа, на Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще два памятных знака с автографами Героя России Юрия Шаргина и космонавта-испытателя Сергея Прокопьева.

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Напомним, эту традицию 12 апреля 2019 года начала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

- Новая воздушная гавань откроет город для деловых и частных контактов, упростит и умножит связь горожан со всем миром. Новый аэропорт — это признание Саратова важнейшим индустриальным, научным и культурным центром России. Это событие придаст новый импульс дальнейшему всестороннему развитию Саратова и Саратовской области, — сказал Сергей Прокопьев, передав слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, исключительно важно, что новый аэропорт носит имя Юрия Алексеевича Гагарина — первого космонавта, который завершил свой высокий полет на саратовской земле.

- Пусть это станет символом того, что Саратовская область будет и впредь местом, где рождаются лучшие конструкторы и профессионалы, которые создают передовые технологии, — отметил Прокопьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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