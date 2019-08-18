На Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще две фамилии

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-18T15:14:01+03:00

По словам космонавта-испытателя Сергея Прокопьева, новый аэропорт откроет город для деловых и частных контактов

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Сегодня, 18 августа, на Аллее космонавтов у аэропорта «Гагарин» появились еще два памятных знака с автографами Героя России Юрия Шаргина и космонавта-испытателя Сергея Прокопьева.

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Памятный знак на Аллее космонавтов. Фото Юлии Кековой

Напомним, эту традицию 12 апреля 2019 года начала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

- Новая воздушная гавань откроет город для деловых и частных контактов, упростит и умножит связь горожан со всем миром. Новый аэропорт — это признание Саратова важнейшим индустриальным, научным и культурным центром России. Это событие придаст новый импульс дальнейшему всестороннему развитию Саратова и Саратовской области, — сказал Сергей Прокопьев, передав слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, исключительно важно, что новый аэропорт носит имя Юрия Алексеевича Гагарина — первого космонавта, который завершил свой высокий полет на саратовской земле.

- Пусть это станет символом того, что Саратовская область будет и впредь местом, где рождаются лучшие конструкторы и профессионалы, которые создают передовые технологии, — отметил Прокопьев.

ИСТОЧНИК KP.RU