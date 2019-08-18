В Марксе прошел фестиваль «Хлебная пристань»
В Марксе Саратовской области в третий раз прошел фестиваль «Хлебная пристань».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, мероприятие собрало 15 тыс. человек.
- В основе «Хлебной пристани» — настоящая, бескорыстная любовь к людям, говоря современным языком — образец благотворительности, — сказал губернатор области Валерий Радаев, подчеркнув, что фестиваль организован при поддержке руководителей крупных хозяйств и общественности.
Фото пресс-службы губернатора
Также в рамках «Хлебной пристани» прошел конкурс на караваи.
В номинации «Самый оригинальный каравай» третье место получил ИП Игорь Лаптев, второе место за самый аппетитный каравай коллектив ИП Аллы Зенковой, а победителем за «Самый лучший каравай» стал коллектив «Хлеб Поволжья-2003».
Гости фестиваля увидели парады хлеборобов и маломерных судов.
ИСТОЧНИК KP.RU