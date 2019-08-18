2019-08-18T12:01:12+03:00
Общество

В Марксе прошел фестиваль «Хлебная пристань»

Он собрал 15 тыс. человек
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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В Марксе Саратовской области в третий раз прошел фестиваль «Хлебная пристань».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, мероприятие собрало 15 тыс. человек.

- В основе «Хлебной пристани» — настоящая, бескорыстная любовь к людям, говоря современным языком — образец благотворительности, — сказал губернатор области Валерий Радаев, подчеркнув, что фестиваль организован при поддержке руководителей крупных хозяйств и общественности.

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

Также в рамках «Хлебной пристани» прошел конкурс на караваи.

В номинации «Самый оригинальный каравай» третье место получил ИП Игорь Лаптев, второе место за самый аппетитный каравай коллектив ИП Аллы Зенковой, а победителем за «Самый лучший каравай» стал коллектив «Хлеб Поволжья-2003».

Гости фестиваля увидели парады хлеборобов и маломерных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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