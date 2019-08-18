В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные»
Жители могут купить изделия ручной работы на площадках «Палитры ремесел»
Изменить размер текста:
В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные».
- Сегодня, 18 августа, будут работать площадки «Палитры ремесел», а с 17 часов на пересечении улиц Волжская и Октябрьская пройдет концерт с развлекательной программой, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Вчера в «Липках» работал литературный салон и стартовал турнир по шахматам, проходят велосипедные соревнования.
Жители Саратова могут перекусить на фуд-корте, сделать аквагрим, купить изделия ручной работы у ремесленников.
ИСТОЧНИК KP.RU