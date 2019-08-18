2019-08-18T10:54:35+03:00
Общество

В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные»

Жители могут купить изделия ручной работы на площадках «Палитры ремесел»
Ольга Симонова
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В Саратове продолжается фестиваль «Городские выходные».

- Сегодня, 18 августа, будут работать площадки «Палитры ремесел», а с 17 часов на пересечении улиц Волжская и Октябрьская пройдет концерт с развлекательной программой, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Вчера в «Липках» работал литературный салон и стартовал турнир по шахматам, проходят велосипедные соревнования.

Жители Саратова могут перекусить на фуд-корте, сделать аквагрим, купить изделия ручной работы у ремесленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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