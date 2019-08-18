2019-08-18T12:06:17+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом водитель иномарки протаранил дерево и погиб

Также пострадал пассажир авто
Ольга Симонова
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На трассе в Саратовской области 23-летний водитель Hyundai Accent вылетел с дороги в кювет, протаранил дерево и погиб.

- ДТП случилось у села Новозахаркино Духовницкого района. В аварии также пострадал пассажир авто, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Специалисты облспаса с помощью гидравлического инструмента извлекли травмированного и передали его «скорой помощи» для госпитализации.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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