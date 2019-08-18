Молодой парень утонул во время корпоратива под Саратовом

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-18T09:29:48+03:00

Компания не увидела, как он погиб

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В Саратове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 21-летнего молодого человека в селе Березина Речка.

- Предполагается, что вчера, 17 августа, компания из 15 человек проводила рабочий корпоратив в беседке на берегу искусственного пруда. Около девяти вечера двое парней пошли купаться. Вскоре один из приятелей предложил второму выйти из воды, но тот решил еще немного поплавать, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Вскоре отдыхающие заметили, что молодого человека нигде нет. Так как территория пруда не освещается, и они не видели, как их сотрудник пошел под воду, то решили, что он на берег. Поиски не дали результата и компания позвонила спасателям.

Прибывшие специалисты обследовали трехметровый водоем и через несколько часов нашли тело на дне и вытащили его.

Следователи осмотрели место происшествия и следов насильственной смерти на трупе не нашли.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU