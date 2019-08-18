В центре Саратова пьяный водитель ВАЗа проехал на красный свет и сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-18T08:45:10+03:00

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В Саратове пьяный водитель ВАЗ-2114 проехал на красный свет на перекрестке Мичурина и Чапаева и сбил мотоциклиста.

- После ДТП виновник вышел из машины и убежал, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Пострадавшего байкера госпитализировали сотрудники «скорой помощи».

Правоохранители разыскали владельца авто, который рассказал, что дал покататься на нем малознакомому собутыльнику. Теперь виновника ДТП разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU