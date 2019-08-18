Женщина за рулем иномарки врезалась в такси в Саратове

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-18T08:16:48+03:00

ДТП случилось на перекрестке Провиантской и Рабочей

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В Саратове женщина за рулем Chevrolet Cruze врезалась в такси Datsun on-Do.

- Авария случилась на перекрестке улиц Рабочая/Провиантская. 35-летняя водительница не уступила проезд второй иномарке, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В ДТП пострадала сама виновница и 47-летний шофер Datsun. Их госпитализировали.

На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU