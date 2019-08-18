Женщина за рулем иномарки врезалась в такси в Саратове
ДТП случилось на перекрестке Провиантской и Рабочей
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В Саратове женщина за рулем Chevrolet Cruze врезалась в такси Datsun on-Do.
- Авария случилась на перекрестке улиц Рабочая/Провиантская. 35-летняя водительница не уступила проезд второй иномарке, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В ДТП пострадала сама виновница и 47-летний шофер Datsun. Их госпитализировали.
На месте работали сотрудники Центра медицины катастроф и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU