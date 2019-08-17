На Кумысной поляне пьяная женщина на Kia влетела в иномарки и перевернулась

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-17T19:47:12+03:00

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Сегодня, 17 августа, в Заводском районе на территории Кумысной поляны у заправки пьяная водительница Kia потеряла управлением, влетела в ВАЗ-2114 и Renault, после чего автомобиль опрокинулся.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадал водитель отечественного авто, которого прибывшие медики скорой помощи госпитализировали.

Виновница аварии не захотела проходить медицинское освидетельствование.

На месте работали сотрудники городской службы спасения, медики скорой помощи, дорожная полиция.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU