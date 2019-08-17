В Саратовской области ищут 15-летнюю Валерию Алефриенко
Девочка пропала три дня назад
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В Саратовской области ищут 15-летнюю Валерию Алефиренко.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры, девочку ищут в Энгельсе и Республике Адыгее.
Приметы ребенка: рост 164 см, нормальное телосложение, русые волосы с мелированием ниже плеч.
Из особых примет — родинка над левой бровью.
Она была одета в футболку цвета хаки, черную олимпийку с салатовой окантовкой, зауженные голубые джинсы, джинсовую куртку со стразами. Обута в белые кроссовки.
О ней ничего не известно с 14 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU