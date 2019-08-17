В Саратовской области ищут 15-летнюю Валерию Алефриенко

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-17T19:38:16+03:00

Девочка пропала три дня назад

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В Саратовской области ищут 15-летнюю Валерию Алефиренко.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры, девочку ищут в Энгельсе и Республике Адыгее.

Приметы ребенка: рост 164 см, нормальное телосложение, русые волосы с мелированием ниже плеч.

Из особых примет — родинка над левой бровью.

Она была одета в футболку цвета хаки, черную олимпийку с салатовой окантовкой, зауженные голубые джинсы, джинсовую куртку со стразами. Обута в белые кроссовки.

О ней ничего не известно с 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU