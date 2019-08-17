В Саратове на выезде с Кумысной поляны перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-17T18:56:53+03:00

Очевидцы не понимают, как это произошло

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Сегодня, 17 августа, на выезде с Кумысной поляны в Саратове произошла авария.

Как сообщил Дмитрий Говердовский в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», на дороге на боку лежит черная легковушка.

На снимке видно, что рядом стоит покореженная «Лада».

Местные жители удивились такому «дрифту», а некоторые даже уточнили, точно ли был за рулем парень.

ИСТОЧНИК KP.RU