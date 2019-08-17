В Саратове пройдет мастер-класс по танцам

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-17T18:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове второй день проходит фестиваль «Городские выходные».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на Волжской улице продолжают работы площадки «Палитры ремесел», где можно приобрести изделия мастеров из Казани, Пензы, Тулы и других городов нашей страны.

Посетители выставки также могут посетить игровые зоны, сделать аквагрим и мехенди, перекусить на фуд-корте.

В Липках работает литературный салон и стартовал турнир по шахматам, а на набережной Космонавтов проходят соревнования по велосипедному спорту.

В 17:00 начнутся концерты и развлечения на пересечении улиц Волжской и Октябрьской, а также около «Ротонды» на набережной Космонавтов.

Кроме того, в Липках стартует мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.

ИСТОЧНИК KP.RU