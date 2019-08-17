В Саратове пройдет мастер-класс по танцам
В Саратове второй день проходит фестиваль «Городские выходные».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на Волжской улице продолжают работы площадки «Палитры ремесел», где можно приобрести изделия мастеров из Казани, Пензы, Тулы и других городов нашей страны.
Посетители выставки также могут посетить игровые зоны, сделать аквагрим и мехенди, перекусить на фуд-корте.
В Липках работает литературный салон и стартовал турнир по шахматам, а на набережной Космонавтов проходят соревнования по велосипедному спорту.
В 17:00 начнутся концерты и развлечения на пересечении улиц Волжской и Октябрьской, а также около «Ротонды» на набережной Космонавтов.
Кроме того, в Липках стартует мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.
ИСТОЧНИК KP.RU