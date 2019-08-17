Глава Саратова потребовал ускорить темпы строительства стадиона «Волга»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-17T18:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 августа, глава города Михаил Исаев с инспекционным рейдом посетил строительные площадки социальных объектов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в школе №59 благодаря спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину возвели спортплощадку, а сейчас идут работы на территории, заканчивают ремонтировать крыльцо. Михаил Исаев поручил главе администрации Заводского района Сергею Червякову благоустроить зеленую зону и следить за строительством.

В рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина начато возведение спортивного кластера при школе №84. Мэр отметил, что в планах расширить школьную территорию, за счет присоединения земли под соседним расселенным домом.

Затем Михаил Исаев осмотрел стройку детсада на 160 мест в микрорайоне «Авиатор», которая проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава города подчеркнул необходимость уделить особое внимание ограждению объекта и утилизации мусора. Он отметил, что благоустраивать территорию у новостроек и делать тротуары должен прежде всего застройщик.

Следующей точкой поездки стал стадион «Волга», на котором по инициативе Вячеслава Володина проводится масштабная реконструкция. Здесь создают поле с искусственным покрытием. Это откроет перед спортсменами новые возможности тренировок.

Михаил Исаев отметил, что подрядчикам нужно ускориться, чтобы осадки и холод не повлияли на качество работ, также необходимо заняться проектированием объектов на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU