2019-08-17T17:46:08+03:00
Общество

Саратовский «Кристалл» уступил обладателю Кубка Федерации-2019

Игра шла более двух часов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 августа, в Ростове-на-Дону саратовский «Кристалл» сразился с обладателем Кубка Федерации-2019, дебютантом Высшей хоккейной лиги, командой «Ростов».

Первую шайбу забросили хозяева, во втором периоде голом ответил Егор Семенов. Третий период ничего не принес ни одному из соперников, а в овертайме ростовчане вырвались вперед.

Следующий раз команды сыграют завтра, 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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