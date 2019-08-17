Саратовский «Кристалл» уступил обладателю Кубка Федерации-2019
Игра шла более двух часов
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Сегодня, 17 августа, в Ростове-на-Дону саратовский «Кристалл» сразился с обладателем Кубка Федерации-2019, дебютантом Высшей хоккейной лиги, командой «Ростов».
Первую шайбу забросили хозяева, во втором периоде голом ответил Егор Семенов. Третий период ничего не принес ни одному из соперников, а в овертайме ростовчане вырвались вперед.
Следующий раз команды сыграют завтра, 18 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU