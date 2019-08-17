Саратовский «Кристалл» уступил обладателю Кубка Федерации-2019

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-17T17:46:08+03:00

Игра шла более двух часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 августа, в Ростове-на-Дону саратовский «Кристалл» сразился с обладателем Кубка Федерации-2019, дебютантом Высшей хоккейной лиги, командой «Ростов».

Первую шайбу забросили хозяева, во втором периоде голом ответил Егор Семенов. Третий период ничего не принес ни одному из соперников, а в овертайме ростовчане вырвались вперед.

Следующий раз команды сыграют завтра, 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU